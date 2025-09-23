مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة بعد التوصل لوقف لإطلاق النار

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في خلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول "حلّ الدولتين" أنّ بلاده ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر.



وقال مدبولي من على منبر الأمم المتحدة إنّ "مصر ستستضيف، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار".