إعادة فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو بعد رصد مسيرات في محيطهما

أعيد فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو الثلاثاء بعد إغلاقهما عقب رصد طائرات مسيّرة في مجالهما الجوي ما تسبب بتحويل رحلات جوية واضطرابات أخرى في السفر.



ففي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، قالت الشرطة إن مسيّرات كبيرة شوهدت فوق المطار لساعات مساء الاثنين، ثم رحلت في نهاية المطاف من تلقاء نفسها.



وقال نائب مفتش الشرطة ياكوب هانسن للصحافيين: "اختفت المسيّرات وأعيد فتح المطار"، مضيفا: "لم نسقط الطائرات المسيرة".



وذكر أن الشرطة تعمل أيضا مع نظيرتها في أوسلو بعدما تسبب رصد مسيّرات في العاصمة النروجية بإغلاق المطار لساعات.



وقالت المتحدثة باسم مطار أوسلو مونيكا فاستينغ لوكالة فرانس برس: "رصدنا طائرتين مسيرتين في مرتين مختلفتين".



وأضافت: "أعدنا فتح المطار قرابة الساعة 03,15 صباحا (01,15 بتوقيت غرينتش)".



وتم تحويل الرحلات الجوية إلى وجهات قريبة أثناء الإغلاق. وقال مسؤولون في المطارين إنهم يتوقعون استمرار بعض التأخيرات والاضطرابات الثلاثاء.



ويأتي ذلك بعد اتهام حكومات بولندا وإستونيا ورومانيا، روسيا بانتهاك مجالاتها الجوية هذا الشهر، وهي ما نفته أو تجاهلته موسكو.



وعندما سئل عما إذا كانت المسيرات فوق مطار كوبنهاغن أتت من روسيا، قال هانسن: "في هذه المرحلة لا نعلم".