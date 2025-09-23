البيت الأبيض يرفض دعوة الرئيس الفنزويلي إلى الحوار

رفض البيت الأبيض طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب لتهدئة التوترات بين البلدين، فيما تنفذ الولايات المتحدة عمليات لمكافحة المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية تعتبرها كراكاس "تهديدا".والأحد، نشرت الحكومة الفنزويلية رسالة وجهها الرئيس اليساري إلى ترامب.وفي الرسالة، رفض مادورو الذي اعتبرت المعارضة الفنزويلية ومعظم المجتمع الدولي إعادة انتخابه في تموز 2024 مزورة، اتهامات الولايات المتحدة بأنه يقود كارتل مخدرات وقال إنها "زائفة تماما" ودعا ترامب إلى "الحفاظ على السلام بالحوار والتفاهم".وفي رد الاثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن رسالة مادورو تحتوي على "الكثير من الأكاذيب" مضيفة أن موقف إدارة ترامب بشأن فنزويلا "لم يتغير" وأنها تعتبر النظام هناك "غير شرعي".وقال مادورو مساء الاثنين خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي إن "هذه كانت رسالة أولى، وسأرسل لهم المزيد بالتأكيد"، مشيرا إلى أن هدفه هو "الدفاع عن حقيقة فنزويلا".وأضاف: "إذا أغلقوا بابا، تفتح نافذة، وإذا أغلقوا نافذة، تفتح بابا يحمل حقيقة بلدك وينير البيت الأبيض بنور حقيقة فنزويلا".