مقتل شخصين في هجمات روسية على أوكرانيا ومسيّرات تستهدف موسكو

أسفرت هجمات روسية على أوكرانيا عن مقتل شخصين خلال الليل، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون، في وقت ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مسيّرات أوكرانية استهدفت العاصمة موسكو.



وأطلقت روسيا ثلاثة صواريخ و115 مسيّرة على أوكرانيا خلال الليل، وفقا لسلاح الجو الأوكراني، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات اليومية.



واعترض سلاح الجو غالبية المسيّرات، غير أنّ مسؤولين قالوا إنّ مدنيا قُتل في منطقة زابوريجيا الجنوبية، ولقي آخر حتفه في منطقة أوديسا الساحلية.



وقالت رئيسة الحكومة الأوكرانية يوليا سفيرديدينكو على وسائل التواصل الاجتماعي: "واصلت روسيا إرهابها ضد شعب أوكرانيا، مستهدفة السكان المدنيين في مناطق عدة من البلاد".



وجددت دعوتها حلفاء كييف إلى إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. وشددت على أنّ "كلّ تأخير في تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني يعني خسارة المزيد من الأرواح".



وصعّدت كييف هجماتها الانتقامية الطويلة المدى على روسيا والتي تنفذها باستخدام طائرات مسيّرة.



وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّها أسقطت 69 مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها، من دون أن تشير إلى أضرار.



وكشف رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه تمّ استهداف العاصمة بأكثر من 12 مسيّرة.

