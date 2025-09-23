الأخبار
الصين تستأنف خدمات التأشيرة في لبنان بعد متابعة حثيثة من وزارة الخارجية
أخبار لبنان
2025-09-23 | 04:45
الصين تستأنف خدمات التأشيرة في لبنان بعد متابعة حثيثة من وزارة الخارجية
بعد الاتصالات والمتابعة التي تولتها وزارة الخارجية مع السفارة الصينية في لبنان، تستأنف القنصلية الصينية في بيروت في ٢٥ أيلول منح التأشيرات للبنانين الراغبين في زيارة الصين، بعد توقفها لأكثر من عام بسبب التطورات الامنية والعسكرية، حيث كان يضطر اللبناني إلى السفر إلى الأردن للحصول على التأشيرة.
وكان سفير الصين تشن تشواندونغ قد اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي أثناء وجوده في نيويورك وأبلغه أن خدمات التأشيرات ستعود إلى ما كانت عليه قبل توقفها قسرياً.
أخبار لبنان
أخبار دولية
تستأنف
خدمات
التأشيرة
لبنان
متابعة
حثيثة
وزارة
الخارجية
