الصين تستأنف خدمات التأشيرة في لبنان بعد متابعة حثيثة من وزارة الخارجية

أخبار لبنان
2025-09-23 | 04:45
مشاهدات عالية
0min
الصين تستأنف خدمات التأشيرة في لبنان بعد متابعة حثيثة من وزارة الخارجية

بعد الاتصالات والمتابعة التي تولتها وزارة الخارجية مع السفارة الصينية في لبنان، تستأنف القنصلية الصينية في بيروت في ٢٥ أيلول منح التأشيرات للبنانين الراغبين في زيارة الصين، بعد توقفها لأكثر من عام بسبب التطورات الامنية والعسكرية، حيث كان يضطر اللبناني إلى السفر إلى الأردن للحصول على التأشيرة.
 
وكان سفير الصين تشن تشواندونغ قد اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي أثناء وجوده في نيويورك وأبلغه أن خدمات التأشيرات ستعود إلى ما كانت عليه قبل توقفها قسرياً.

أخبار لبنان

أخبار دولية

تستأنف

خدمات

التأشيرة

لبنان

متابعة

حثيثة

وزارة

الخارجية

