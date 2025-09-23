مسيّرات تتسبب بإغلاق مطار كوبنهاغن... رئيسة وزراء الدنمارك: ما شهدناه كان الهجوم الأخطر على البنى التحتية الحيوية

أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن المسيّرات التي تسببت بإغلاق مطار كوبنهاغن لساعات مثّلت "الهجوم الأخطر" على البنى التحتية الحيوية في البلاد حتى اللحظة.



وقالت فريدريكسن في بيان: "ما شهدناه الليلة الماضية كان الهجوم الأخطر على البنى التحتية الدنماركية الحيوية حتى اللحظة"، مشيرة الى أن الهجوم يتوافق مع الاتجاه الذي ظهر أخيرا "لهجمات أخرى بالمسيّرات وعمليات خرق المجال الجوي وهجمات القرصنة التي تستهدف المطارات الأوروبية".