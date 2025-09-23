بهاء الحريري: العلاقة مع السعودية نموذج للتعاون العربي

كتب رجل الاعمال بهاء الحريري على منصة "اكس": "في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أتقدّم بالتهنئة الحارّة لقيادة المملكة وشعبها الكريم.



وأضاف: "‏لقد شكّلت السعودية‬ دومًا سندًا للبنان‬ وشعبه في أصعب الظروف، ونأمل أن تبقى هذه العلاقة الأخوية نموذجًا للتعاون العربي. ‏كل عام والمملكة بخير وتقدّم وازدهار".