واشنطن تقرّ علاجا لأشكال من التوحّد وترامب يحذّر الحوامل من الباراسيتامول

أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين النساء الحوامل بعدم تناول دواء باراسيتامول الواسع الاستخدام، بذريعة "أنه قد يكون على صلة بارتفاع شديد لخطر الإصابة بالتوحّد"، فيما وافقت السلطات الأميركية على علاج لبعض أشكال المرض.



وقال ترامب في خلال حدث في البيت الأبيض محوره التوّحد: "لا تتناولنه!"، في إشارة إلى الدواء المسكّن للآلام والخافض لحرارة الجسم.



وفي هذا السياق، أعلنت الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية (اف دي ايه) عن موافقتها على تناول حمض الفولينيك لمعالجة بعض أشكال التوحّد، في خطوة واعدة جدّا لكنها تتطلّب مزيدا من الأبحاث بحسب خبراء.



وقالت وزارة الصحة الأميركية إن حمض الفولينيك علاج "واعد لكن لا بدّ من الإشارة" إلى أنه "ليس علاجا يشفي من التوحّد لكنه قد يسمح ببساطة بتحسين القدرة على الكلام" في بعض أشكال المرض.



ومن جهة أخرى، اعتبر الرئيس الأميركي ألا سبب يدعو إلى تلقيح الرضع ضدّ التهاب الكبد من نوع باء.



وقال إنّ هذا المرض "ينتقل عن طريق الجنس ولا سبب يدعو إلى تلقيح طفل أبصر النور لتوّه ضدّ التهاب الكبد من نوع باء. ولا بدّ إذن من انتظار أن يكتمل نموّ الطفل ويبلغ الثانية عشرة لتحصينه".