منظمة غير حكومية: إيران أعدمت ألف سجين على الأقل منذ بداية العام

أعدمت إيران ألف شخص على الأقل حتى الآن منذ بداية العام 2025، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية، منددة بـ"حملة قتل جماعي" في السجون في الجمهورية الإسلامية.



وقالت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها النروج، إنّ 64 عملية إعدام على الأقل نفّذت الأسبوع الماضي وحده، أي بمعدل أكثر من تسع عمليات شنق يوميا.



وتحصي المنظمة عمليات الإعدام وتتحقق منها على أساس يومي.