تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي تفكيك شبكة تضم أكثر من 100 ألف شريحة هاتف محمول كان من الممكن أن تُعطل شبكة الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وجاء في بيان للجهاز: "بالإضافة إلى تنفيذ تهديدات هاتفية مجهولة المصدر، يُمكن استخدام هذه الوسائل لشن مجموعة واسعة من هجمات الاتصالات". موضحا أن "ذلك يشمل تعطيل أبراج الهواتف المحمولة، وتمكين هجمات قطع الخدمة، وتسهيل الاتصالات المجهولة والمشفرة بين الجهات الفاعلة المحتملة والشركات الإجرامية".