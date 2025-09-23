الأخبار
تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-23 | 20:53
تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي تفكيك شبكة تضم أكثر من 100 ألف شريحة هاتف محمول كان من الممكن أن تُعطل شبكة الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في بيان للجهاز: "بالإضافة إلى تنفيذ تهديدات هاتفية مجهولة المصدر، يُمكن استخدام هذه الوسائل لشن مجموعة واسعة من هجمات الاتصالات". موضحا أن "ذلك يشمل تعطيل أبراج الهواتف المحمولة، وتمكين هجمات قطع الخدمة، وتسهيل الاتصالات المجهولة والمشفرة بين الجهات الفاعلة المحتملة والشركات الإجرامية".
أخبار دولية
تعطيل
الاتصالات
نيويورك
الجمعية العامة للأمم المتحدة
التالي
الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من الفوضى الناجمة عن خفض المساعدات
هيئة فلسطينية: إسرائيل ستغلق جسر الملك حسين مع الأردن من الغد وحتى إشعار آخر
السابق
آخر الأخبار
2025-08-29
الخارجية الأميركية: روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
2025-08-29
الخارجية الأميركية: روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
2025-09-21
الرئيس السوري يتوجه الى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-21
الرئيس السوري يتوجه الى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
01:57
ترامب يلتقي برؤساء دول من أنحاء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
01:57
ترامب يلتقي برؤساء دول من أنحاء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-22
ما هي انعكاسات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-22
ما هي انعكاسات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على لبنان؟
أخبار دولية
23:11
ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"
أخبار دولية
23:11
ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"
0
أخبار دولية
23:02
ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة
أخبار دولية
23:02
ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة
0
آخر الأخبار
22:03
روبيو: أمريكا والهند بحثتا مشتريات النفط الروسي هذا الأسبوع
آخر الأخبار
22:03
روبيو: أمريكا والهند بحثتا مشتريات النفط الروسي هذا الأسبوع
0
آخر الأخبار
21:44
الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من الفوضى الناجمة عن خفض المساعدات
آخر الأخبار
21:44
الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من الفوضى الناجمة عن خفض المساعدات
أخبار دولية
2025-05-05
الاتحاد الأوروبيّ: قلق إزاء خطة إسرائيل في السيطرة على غزة
أخبار دولية
2025-05-05
الاتحاد الأوروبيّ: قلق إزاء خطة إسرائيل في السيطرة على غزة
0
آخر الأخبار
22:33
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما
آخر الأخبار
22:33
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما
0
آخر الأخبار
2025-07-30
بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: رسالتي للاخوان الشيعة في عيد الاضحى تحدّثت عن موضوع جبل عامل وامتداده لبلاد بشارة ونحن شعب واحد
آخر الأخبار
2025-07-30
بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: رسالتي للاخوان الشيعة في عيد الاضحى تحدّثت عن موضوع جبل عامل وامتداده لبلاد بشارة ونحن شعب واحد
0
أخبار دولية
2025-04-24
الصين وكوريا الجنوبية اتفقتا على تعزيز الاتصالات بشأن القضايا البحرية
أخبار دولية
2025-04-24
الصين وكوريا الجنوبية اتفقتا على تعزيز الاتصالات بشأن القضايا البحرية
أخبار لبنان
18:20
وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري
أخبار لبنان
18:20
وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري
0
أخبار لبنان
16:26
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
أخبار لبنان
16:26
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
0
أخبار لبنان
04:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
أخبار لبنان
04:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
0
أخبار دولية
04:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
04:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
0
أخبار دولية
03:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
أخبار دولية
03:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
0
أخبار لبنان
02:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
أخبار لبنان
02:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
01:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
01:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
01:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
تقارير نشرة الاخبار
01:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
01:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
01:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
1
اقتصاد
14:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
14:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
11:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
11:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
3
حال الطقس
14:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
14:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
4
أخبار لبنان
02:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
أخبار لبنان
02:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
5
أخبار لبنان
19:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أخبار لبنان
19:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
6
أمن وقضاء
18:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
18:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
7
أخبار دولية
00:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
أخبار دولية
00:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
8
أخبار لبنان
14:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
14:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
