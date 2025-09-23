الأخبار
تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

2025-09-23 | 20:53
أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي تفكيك شبكة تضم أكثر من 100 ألف شريحة هاتف محمول كان من الممكن أن تُعطل شبكة الاتصالات في نيويورك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
     
وجاء في بيان للجهاز: "بالإضافة إلى تنفيذ تهديدات هاتفية مجهولة المصدر، يُمكن استخدام هذه الوسائل لشن مجموعة واسعة من هجمات الاتصالات". موضحا أن "ذلك يشمل تعطيل أبراج الهواتف المحمولة، وتمكين هجمات قطع الخدمة، وتسهيل الاتصالات المجهولة والمشفرة بين الجهات الفاعلة المحتملة والشركات الإجرامية".

الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من الفوضى الناجمة عن خفض المساعدات
هيئة فلسطينية: إسرائيل ستغلق جسر الملك حسين مع الأردن من الغد وحتى إشعار آخر
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-29

الخارجية الأميركية: روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-21

الرئيس السوري يتوجه الى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
01:57

ترامب يلتقي برؤساء دول من أنحاء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-22

ما هي انعكاسات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
23:11

ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"

LBCI
أخبار دولية
23:02

ترامب: الدول الأوروبية "في طريقها إلى الجحيم" بسبب الهجرة

LBCI
آخر الأخبار
22:03

روبيو: أمريكا والهند بحثتا مشتريات النفط الروسي هذا الأسبوع

LBCI
آخر الأخبار
21:44

الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من الفوضى الناجمة عن خفض المساعدات

LBCI
أخبار دولية
2025-05-05

الاتحاد الأوروبيّ: قلق إزاء خطة إسرائيل في السيطرة على غزة

LBCI
آخر الأخبار
22:33

ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-30

بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: رسالتي للاخوان الشيعة في عيد الاضحى تحدّثت عن موضوع جبل عامل وامتداده لبلاد بشارة ونحن شعب واحد

LBCI
أخبار دولية
2025-04-24

الصين وكوريا الجنوبية اتفقتا على تعزيز الاتصالات بشأن القضايا البحرية

LBCI
أخبار لبنان
18:20

وزارة البيئة أطلقت "حزمة السياسات المناخية للبنان"... سلام: قضية المناخ شأن محوري وجوهري

LBCI
أخبار لبنان
16:26

مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
04:26

وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
04:03

وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
03:42

ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين

LBCI
أخبار لبنان
02:29

التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:55

في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:51

إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:48

شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي

LBCI
اقتصاد
14:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
11:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
حال الطقس
14:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار لبنان
02:22

اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
19:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
أمن وقضاء
18:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار دولية
00:10

التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء

LBCI
أخبار لبنان
14:28

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

