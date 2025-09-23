0min

هيئة فلسطينية: إسرائيل ستغلق جسر الملك حسين مع الأردن من الغد وحتى إشعار آخر

أعلنت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود، أن إسرائيل تعتزم إغلاق جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن من الاتجاهين ابتداء من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.