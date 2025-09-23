حماس ترفض اتهامات ترامب بعرقلة التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتهامات التي وجّهها إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعرقلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.



وقالت الحركة في بيان إنّها "لم تكن يوما عقبة في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقد قدّمت في سبيل ذلك كلَّ المرونة والإيجابية اللازمة، وتعلم الإدارة الأميركية والوسطاء والعالم أجمع أنّ مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق".



وكان ترامب قال في وقت سابق الثلاثاء إن حماس رفضت الإفراج عن الرهائن أو الموافقة على وقف إطلاق النار.

