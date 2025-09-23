الأخبار
لقاء أوروبي إيراني في الأمم المتحدة لمحاولة إبرام تفاهم بشأن النووي
أخبار دولية
2025-09-23 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لقاء أوروبي إيراني في الأمم المتحدة لمحاولة إبرام تفاهم بشأن النووي
تجري دول أوروبية مباحثات مع إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعيًا للتوصل إلى تفاهم بشأن برنامج طهران النووي، قبل أيام من إعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية.
وبدأ وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، إضافة الى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اجتماعًا مع نظيرهم الإيراني لمواصلة المباحثات المكثفة التي بدأت قبل أشهر بشأن ملف طهران النووي.
وأمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مهلة حتى منتصف ليل السبت للتوصل إلى توافق مع نظرائه الألماني يوهان فاديفول والبريطانية إيفيت كوبر والفرنسي جان نويل بارو والأوروبية كايا كالاس، يحول دون إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت معلّقة بموجب اتفاق أُبرم عام 2015.
وقال الوزير الألماني للصحافيين "يجب ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبدًا، ولهذا السبب نجتمع مجددًا اليوم".
وأضاف "مع ذلك، فرص التوصل إلى حل دبلوماسي قبل فرض العقوبات ضئيلة جدا".
ووضع الأوروبيون ثلاثة شروط لتمديد فترة تخفيف العقوبات وهي استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة، ووصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية، والحصول على معلومات دقيقة عن مواقع المواد المُخصّبة.
من جانبها، تتهم طهران الأوروبيين بممارسة ضغوط سياسية تؤثر سلبا على المناقشات، وتقول إنها طرحت على الطاولة مقترحًا "متوازنًا" لم يتم الكشف عن تفاصيله.
أخبار دولية
أوروبي
إيراني
الأمم
المتحدة
لمحاولة
إبرام
تفاهم
النووي
0
آخر الأخبار
2025-07-25
الخارجية الإيرانية: اجتماعنا مع الترويكا الأوروبية اليوم فرصة لاختبار واقعيتها وتصحيح نظرتها بشأن الملف النووي
آخر الأخبار
2025-07-25
الخارجية الإيرانية: اجتماعنا مع الترويكا الأوروبية اليوم فرصة لاختبار واقعيتها وتصحيح نظرتها بشأن الملف النووي
0
آخر الأخبار
2025-07-21
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: عقد اجتماع ثلاثي مع الصين وروسيا غدا بشأن الملف النووي وآلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات
آخر الأخبار
2025-07-21
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: عقد اجتماع ثلاثي مع الصين وروسيا غدا بشأن الملف النووي وآلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات
0
أخبار دولية
2025-09-20
لقاء مرتقب بين زيلينسكي وترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-20
لقاء مرتقب بين زيلينسكي وترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
2025-07-08
رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي: يجب إبرام إتفاق نووي راسخ مع إيران يضمن المصالح الأمنية الأوروبية
آخر الأخبار
2025-07-08
رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي: يجب إبرام إتفاق نووي راسخ مع إيران يضمن المصالح الأمنية الأوروبية
0
أخبار دولية
14:52
ترامب ألغى اجتماعًا مع كبار القادة الديمقراطيين في الكونجرس... وشومر: "ترامب يفضل افتعال الفوضى على أداء عمله"
أخبار دولية
14:52
ترامب ألغى اجتماعًا مع كبار القادة الديمقراطيين في الكونجرس... وشومر: "ترامب يفضل افتعال الفوضى على أداء عمله"
0
أخبار دولية
14:41
ترامب يهزأ من منبر الجمعية العامة بدور الأمم المتحدة ويندد بالهجرة
أخبار دولية
14:41
ترامب يهزأ من منبر الجمعية العامة بدور الأمم المتحدة ويندد بالهجرة
0
أخبار دولية
14:28
ماكرون: منح ترامب نوبل السلام ممكن فقط في حال أوقف الحرب في غزة
أخبار دولية
14:28
ماكرون: منح ترامب نوبل السلام ممكن فقط في حال أوقف الحرب في غزة
0
أخبار دولية
14:21
خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران
أخبار دولية
14:21
خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-21
المستثمر جورج كرم: عدت من كندا لأدعم الشباب اللبناني في شارك تانك
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-21
المستثمر جورج كرم: عدت من كندا لأدعم الشباب اللبناني في شارك تانك
0
منوعات
09:08
"إن لم تكوني لي فلن تكوني لأحد"... احتجز ابنة زوجته 22 سنة وأنجب منها 3 أطفال ثم أنكر جريمته: إليكم التفاصيل
منوعات
09:08
"إن لم تكوني لي فلن تكوني لأحد"... احتجز ابنة زوجته 22 سنة وأنجب منها 3 أطفال ثم أنكر جريمته: إليكم التفاصيل
0
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
0
أخبار لبنان
14:31
الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح
أخبار لبنان
14:31
الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
0
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
0
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون
1
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
3
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
4
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
5
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
6
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
7
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
8
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
