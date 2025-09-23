لقاء أوروبي إيراني في الأمم المتحدة لمحاولة إبرام تفاهم بشأن النووي

تجري دول أوروبية مباحثات مع إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعيًا للتوصل إلى تفاهم بشأن برنامج طهران النووي، قبل أيام من إعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية.وبدأ وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، إضافة الى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اجتماعًا مع نظيرهم الإيراني لمواصلة المباحثات المكثفة التي بدأت قبل أشهر بشأن ملف طهران النووي.وأمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مهلة حتى منتصف ليل السبت للتوصل إلى توافق مع نظرائه الألماني يوهان فاديفول والبريطانية إيفيت كوبر والفرنسي جان نويل بارو والأوروبية كايا كالاس، يحول دون إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت معلّقة بموجب اتفاق أُبرم عام 2015.وقال الوزير الألماني للصحافيين "يجب ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبدًا، ولهذا السبب نجتمع مجددًا اليوم".وأضاف "مع ذلك، فرص التوصل إلى حل دبلوماسي قبل فرض العقوبات ضئيلة جدا".ووضع الأوروبيون ثلاثة شروط لتمديد فترة تخفيف العقوبات وهي استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة، ووصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية، والحصول على معلومات دقيقة عن مواقع المواد المُخصّبة.من جانبها، تتهم طهران الأوروبيين بممارسة ضغوط سياسية تؤثر سلبا على المناقشات، وتقول إنها طرحت على الطاولة مقترحًا "متوازنًا" لم يتم الكشف عن تفاصيله.