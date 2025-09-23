خامنئي: إيران "لن تستسلم للضغوط" للتخلي عن تخصيب اليورانيوم

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الثلاثاء ان إيران "لن تستسلم" لضغوط غربية تمارس عليها للتخلي عن تخصيب اليورانيوم.



وجاء في خطاب متلفز لخامنئي "يقول الجانب الأميركي: عليكم ألّا تخصّبوا على الإطلاق"، مضيفا "لم ولن نستسلم للضغوط في قضية تخصيب اليورانيوم. وفي أي قضية أخرى أيضا، لم ولن نستسلم للضغوط".