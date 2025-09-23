ترامب: على دول حلف الأطلسي إسقاط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتعيّن على دول حلف شمال الأطلسي أن تسقط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي، وذلك خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وردّ ترامب بـ"نعم" على سؤال طرحه صحافي حول ما إذا يتعيّن على دول الناتو إسقاط الطائرات الروسية، وذلك عقب انتهاكات جوية عدة سجّلت مؤخرًا لأجواء دول في الحلف بطائرات مقاتلة ومسيّرات، واتُّهمت بها موسكو.