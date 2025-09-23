دول أوروبية تحث إيران على "إجراءات ملموسة" قبل سريان العقوبات بشأن النووي

حثت دول أوروبية إيران على اتخاذ "إجراءات ملموسة" بشأن ملفها النووي، عقب مباحثات على مستوى وزراء الخارجية عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، قبل أيام من إعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية.



والتقى وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، إضافة الى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني لمواصلة المباحثات المكثفة التي بدأت قبل أشهر ولم تحقق اختراقا فعليا.



وأفادت وزارة الخارجية الألمانية في منشور على إكس بأن الأوروبيين "حثّوا إيران على اتخاذ إجراءات ملموسة في الأيام المقبلة، وحتى في الساعات المقبلة، للتعامل مع المخاوف العائدة لأمد بعيد بشأن برنامجها النووي".



من جهتها، جددت وزارة الخارجية الإيرانية انتقاد تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، مشيرة في الوقت عينه الى "بعض الأفكار والاقتراحات لمواصلة الدبلوماسية".



وأشارت الى أن المباحثات مع الغربيين ستتواصل، من دون تحديد موعد لذلك.



وفي طهران، شدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على أن بلاده "لن تستلم للضغوط" خصوصا في قضية التخلي عن تخصيب اليورانيوم.



وقال في خطاب متلفز "يقول الجانب الأميركي: عليكم ألّا تخصّبوا على الإطلاق"، مضيفا "لم ولن نستسلم للضغوط في قضية تخصيب اليورانيوم. وفي أي قضية أخرى أيضا، لم ولن نستسلم للضغوط".