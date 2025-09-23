الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دول أوروبية تحث إيران على "إجراءات ملموسة" قبل سريان العقوبات بشأن النووي
أخبار دولية
2025-09-23 | 16:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دول أوروبية تحث إيران على "إجراءات ملموسة" قبل سريان العقوبات بشأن النووي
حثت دول أوروبية إيران على اتخاذ "إجراءات ملموسة" بشأن ملفها النووي، عقب مباحثات على مستوى وزراء الخارجية عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، قبل أيام من إعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية.
والتقى وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، إضافة الى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني لمواصلة المباحثات المكثفة التي بدأت قبل أشهر ولم تحقق اختراقا فعليا.
وأفادت وزارة الخارجية الألمانية في منشور على إكس بأن الأوروبيين "حثّوا إيران على اتخاذ إجراءات ملموسة في الأيام المقبلة، وحتى في الساعات المقبلة، للتعامل مع المخاوف العائدة لأمد بعيد بشأن برنامجها النووي".
من جهتها، جددت وزارة الخارجية الإيرانية انتقاد تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، مشيرة في الوقت عينه الى "بعض الأفكار والاقتراحات لمواصلة الدبلوماسية".
وأشارت الى أن المباحثات مع الغربيين ستتواصل، من دون تحديد موعد لذلك.
وفي طهران، شدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على أن بلاده "لن تستلم للضغوط" خصوصا في قضية التخلي عن تخصيب اليورانيوم.
وقال في خطاب متلفز "يقول الجانب الأميركي: عليكم ألّا تخصّبوا على الإطلاق"، مضيفا "لم ولن نستسلم للضغوط في قضية تخصيب اليورانيوم. وفي أي قضية أخرى أيضا، لم ولن نستسلم للضغوط".
أخبار دولية
أوروبية
إيران
"إجراءات
ملموسة"
سريان
العقوبات
النووي
التالي
الصين تستأنف خدمات التأشيرة في لبنان بعد متابعة حثيثة من وزارة الخارجية
مقتل شخصين في هجمات روسية على أوكرانيا ومسيّرات تستهدف موسكو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-12
إيران تحذّر الأوروبيين من أنّ العودة إلى العقوبات سيعني "نهاية" دورهم في الملف النووي
أخبار دولية
2025-07-12
إيران تحذّر الأوروبيين من أنّ العودة إلى العقوبات سيعني "نهاية" دورهم في الملف النووي
0
أخبار دولية
2025-06-30
إيران تصف تغير مواقف ترامب بشأن العقوبات بأنه "ألاعيب نفسية وإعلامية"
أخبار دولية
2025-06-30
إيران تصف تغير مواقف ترامب بشأن العقوبات بأنه "ألاعيب نفسية وإعلامية"
0
أخبار دولية
2025-09-19
إيران: إجراءات الترويكا الأوروبية تقوض "بشكل خطير" الجهود الدبلوماسية
أخبار دولية
2025-09-19
إيران: إجراءات الترويكا الأوروبية تقوض "بشكل خطير" الجهود الدبلوماسية
0
أخبار دولية
2025-08-13
ترامب يصف القادة الأوروبيين بأنهم "أشخاص رائعون" قبل محادثات بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2025-08-13
ترامب يصف القادة الأوروبيين بأنهم "أشخاص رائعون" قبل محادثات بشأن أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:19
ترامب: أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا
أخبار دولية
16:19
ترامب: أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا
0
أخبار دولية
14:52
ترامب ألغى اجتماعًا مع كبار القادة الديمقراطيين في الكونجرس... وشومر: "ترامب يفضل افتعال الفوضى على أداء عمله"
أخبار دولية
14:52
ترامب ألغى اجتماعًا مع كبار القادة الديمقراطيين في الكونجرس... وشومر: "ترامب يفضل افتعال الفوضى على أداء عمله"
0
أخبار دولية
14:41
ترامب يهزأ من منبر الجمعية العامة بدور الأمم المتحدة ويندد بالهجرة
أخبار دولية
14:41
ترامب يهزأ من منبر الجمعية العامة بدور الأمم المتحدة ويندد بالهجرة
0
أخبار دولية
14:28
ماكرون: منح ترامب نوبل السلام ممكن فقط في حال أوقف الحرب في غزة
أخبار دولية
14:28
ماكرون: منح ترامب نوبل السلام ممكن فقط في حال أوقف الحرب في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-08-01
وفاة المخرج المسرحي والأوبرالي الأميركي بوب ويلسون
فنّ
2025-08-01
وفاة المخرج المسرحي والأوبرالي الأميركي بوب ويلسون
0
فنّ
2025-05-24
الشامي وتامر حسني يُفرجان عن "ملكة جمال الكون" (فيديو)
فنّ
2025-05-24
الشامي وتامر حسني يُفرجان عن "ملكة جمال الكون" (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-05-02
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران ترفض التهديدات والضغوط
أخبار دولية
2025-05-02
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران ترفض التهديدات والضغوط
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-12
مقدمة النشرة المسائية 12-05-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-12
مقدمة النشرة المسائية 12-05-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:21
خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران
أخبار دولية
14:21
خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:54
نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة
0
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
رياضة
13:43
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل
0
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
رياضة
13:40
منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
2
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
3
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
4
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أخبار لبنان
07:47
بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
5
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
06:00
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
6
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
أخبار لبنان
12:22
رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً
7
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
أخبار لبنان
02:28
تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025
8
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
أمن وقضاء
08:30
الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More