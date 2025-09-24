الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الدفاع المدني: استشهاد 15 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أخبار دولية
2025-09-24 | 00:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الدفاع المدني: استشهاد 15 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الدفاع المدني: استشهاد 15 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ 15 شخصا استشهدوا فجر الأربعاء في غارات إسرائيلية طالت أنحاء عدّة في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنّ "15  شخصا قتلوا منذ منتصف الليل في قطاع غزة".

وفي مدينة غزة، قُتل استشهد أشخاص على الأقلّ في ثلاث غارات استهدفت مستودعا تابعا للبلدية وخياما تؤوي نازحين في سوق فراس بوسط المدينة.

واستشهد أيضا خمسة أشخاص آخرين في غارتين جويتين طالتا مخيّم النصيرات للاجئين في وسط القطاع.

كما سقط ثلاثة شهداء في غارات أخرى على مدينة غزة.
 

أخبار دولية

المدني:

استشهاد

غارات

إسرائيلية

LBCI التالي
الشرع يؤكّد على ضرورة التوصل لاتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل
دول أوروبية تحث إيران على "إجراءات ملموسة" قبل سريان العقوبات بشأن النووي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-25

الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 15 شخصًا بينهم أربعة صحافيين في ضربتين إسرائيليتين على مستشفى

LBCI
أخبار دولية
2025-07-29

الدفاع المدني: استشهاد 30 فلسطينيا في غارات ليلية إٍسرائيلية على مخيم النصيرات بقطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-10

الدفاع المدنيّ في غزة: استشهاد 23 شخصًا بينهم أطفال في ضربات إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
2025-07-03

الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 12 شخصا في قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:02

الكرملين يؤكد ثبات روسيا إثر وصف ترامب لها بأنها "نمر من ورق"

LBCI
أخبار دولية
03:51

وزير الخارجية الألماني: على الدول الأوروبية زيادة دعمها لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
02:51

زيلينسكي: الصين بإمكانها اجبار روسيا على وقف الحرب

LBCI
أخبار دولية
01:35

براك: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق "خفض التصعيد"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-17

معتصمون في رياض الصلح حاولوا إزالة الشريط الشائك وتجاوز السور الفاصل مع السرايا

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-22

وزارة الرياضة تمنع ممارسة رياضة أو أنشطة الـ Acro-Paragliding في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-07-30

ترامب: أعتقد أن الولايات المتحدة ستبرم "اتفاقا عادلا للغاية" مع الصين

LBCI
أخبار دولية
2025-09-04

هيئة بحرية: مقذوف يسقط قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة اليمني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:50

الرئيس عون أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: لبنان اختار أن يكون أرض حياة لا بؤرة حروب..كونوا معنا لا تتركوا لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:21

خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة

LBCI
رياضة
13:43

استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
13:40

منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
12:22

رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً

LBCI
أمن وقضاء
08:30

الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون

LBCI
منوعات
10:35

"أنا واقف في الشارع لأن كل الطرقات مغلقة من أجلك"... ماكرون يتعرض لموقف محرج في نيويورك بسبب موكب ترامب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:31

الرئيس عون لغوتيريش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذ خطّة سحب السلاح

LBCI
أمن وقضاء
07:39

أمن الدولة أوقفت فلسطينيا مطلوبا بجرائم سرقة ومخدرات

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الحريري شاكراً السعودية وفرنسا: مبروك للشعب الفلسطيني يوم الاعتراف التاريخي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More