الدفاع المدني: استشهاد 15 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ 15 شخصا استشهدوا فجر الأربعاء في غارات إسرائيلية طالت أنحاء عدّة في القطاع الفلسطيني.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنّ "15 شخصا قتلوا منذ منتصف الليل في قطاع غزة".وفي مدينة غزة، قُتل استشهد أشخاص على الأقلّ في ثلاث غارات استهدفت مستودعا تابعا للبلدية وخياما تؤوي نازحين في سوق فراس بوسط المدينة.واستشهد أيضا خمسة أشخاص آخرين في غارتين جويتين طالتا مخيّم النصيرات للاجئين في وسط القطاع.كما سقط ثلاثة شهداء في غارات أخرى على مدينة غزة.