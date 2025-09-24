مقتل 14 شخصا على الأقل في انهيار سدّ في تايوان

لقي 14 شخصا على الأقلّ مصرعهم واعتُبر 30 آخرون في عداد المفقودين الثلاثاء إثر انهيار سدّ طبيعي على نهر في شرق تايوان التي ضربها الإعصار المدمّر راغاسا، بحسب ما أعلنت السلطات المحليّة في الجزيرة الأربعاء.



وقال المسؤول الإعلامي في حكومة مقاطعة هوالين لي كوان-تينغ، إنّه "حتى الساعة السابعة من صباح الأربعاء، تأكّد مقتل 14 شخصا وإصابة 18 آخرين بجروح".



وأضاف أنّ "عدد المفقودين كان ليلة أمس، وفقا للوكالة الوطنية للإطفاء، 30 شخصا، وفرقنا تواصل البحث".