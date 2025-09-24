الرئيس البولندي يؤكد أمام الأمم المتّحدة استعداد بلاده "للدفاع عن أراضيها"

أكّد الرئيس البولندي كارول ناوروكي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة الثلاثاء استعداد بلاده "للدفاع عن أراضيها"، وذلك عقب انتهاك طائرات مسيّرة، تقول وارسو إنّها روسية، مجالها الجوي.



وقال ناوروكي من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك إنّ "بولندا ستردّ دائما بالشكل المناسب، وهي مستعدّة للدفاع عن أراضيها".



وأضاف أنّ "الشعب البولندي، وكذلك دول وسط أوروبا وشرقها، لن يخشوا الطائرات المسيّرة الروسية".