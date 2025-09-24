الجيش الاسرائيلي: تعرض جندي الى اطلاق نار واصابته بجروح خطيرة

تستمر العمليات العسكرية الاسرائيلية داخل قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان جنديا من لواء غفعاتي أصيب اليوم بجروح خطيرة من جراء تعرضه الى اطلاق نار في شمال القطاع.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن المحصلة الجديدة للعدوان الاسرائيلي على غزة ارتفعت الى 65,419 قتيلا و167,160 جريحا.