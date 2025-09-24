الكرملين: من الخطأ الاعتقاد أن بإمكان أوكرانيا استعادة أراض

شدد الكرملين على أنه من الخطأ الاعتقاد أن بإمكان أوكرانيا استعادة الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي، غداة تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بإمكان كييف إخراج القوات الروسية بالكامل من البلاد.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "فكرة أن بإمكان أوكرانيا استعادة شيء ما خاطئة من وجهة نظرنا".