روسيا تصف اتهامها بانتهاك اجواء الحلف الاطلسي بأنه "هستيري"

وصف الكرملين الأربعاء اتهام طائرات روسية بانتهاك المجال الجوي لدول في حلف الشمال الاطلسي بانه "هستيري"، وذلك بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتعيّن على التحالف العسكري اسقاطها في حال اخترقت اجواءه.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "ثمة هستيريا حقيقية حول اتهام طيارينا العسكريين بانتهاك قواعد معينة واختراق أجواء".



واكد أمام الصحافيين أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة" مشيرا إلى أن "طيراننا العسكري ملتزم بجميع قواعد ولوائح الطيران".



وفي اليوم السابق، قال الرئيس الأميركي إنه يتعيّن على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن تسقط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي، عقب انتهاكات جوية عدة سجّلت مؤخرا لأجواء دول في الحلف بطائرات مقاتلة ومسيّرات، واتُّهمت بها موسكو.



ونفت روسيا مسؤوليتها، لكن حلف شمال الأطلسي وجّه تحذيرا إلى موسكو بوجوب التوقف عن النمط "التصعيدي" لانتهاكات المجال الجوي لجناحه الشرقي، وتوعد بردع كل التهديدات.



والاثنين، اضطرت الدنمارك إلى إغلاق مطار كوبنهاغن بعد أن حلقت طائرات مسيرة مجهولة فوقه.

