طائرة عسكرية إسبانية تنقل وزيرة الدفاع تعرضت لخلل في نظام تحديد المواقع

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن طائرة عسكرية إسبانية على متنها وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس تعرضت لخلل في نظام تحديد المواقع في وقت مبكر

من الأربعاء أثناء تحليقها بالقرب من جيب كالينينجراد الروسي في طريقها إلى ليتوانيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وبالإضافة إلى روبليس، كانت الطائرة تقل أقارب طيارين إسبان يشاركون في مهمة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي على الجناح

الشرقي. وأطلقت المهمة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي.



وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية اليوم إن المجموعة الإسبانية المعروفة باسم مهمة فيلكاس، وهي كلمة ليتوانية تعني الذئب، اعترضت الأسبوع الماضي ثماني طائرات روسية فوق بحر البلطيق.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "كانت هناك محاولة لتعطيل إشارة نظام تحديد المواقع، لكن نظرًا لأن طائرتنا لديها نظام مشفر، لم تتأثر".



وقال قائد عسكري على متن الطائرة الإسبانية للصحفيين المرافقين لروبليس إن مثل هذه الوقائع شائعة عند التحليق بالقرب من كالينينجراد بالنسبة للطائرات المدنية والعسكرية، مضيفًا أن الطائرة الإسبانية يمكنها أيضًا استخدام نظام الملاحة بالأقمار الصناعية العسكرية.

