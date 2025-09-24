نتنياهو لعائلة رهينة: جهد عسكريّ دبلوماسيّ مشترك لإعادته

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو عائلة ألون أوهيل، الرهينة الذي لا يزال محتجزًا في غزة، بأنّ هناك جهدًا عسكريًا دبلوماسيًا مشتركًا يجري تنفيذه بشكل مستمر لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإعادة جميع الرهائن.