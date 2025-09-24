زيلينسكي: أي عضوية في حلف شمال الأطلسي لن تمنح أوكرانيا الأمن تلقائيا

شكّك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في قدرة حلف شمال الأطلسي على ضمان أمن بلاده، لكنّه أشاد بتحوّل مفاجئ في موقف نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي اعتبر أنه من الممكن إلحاق هزيمة بروسيا.



وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر زيلينسكي أن احتمال نيل بلاده عضوية في حلف شمال الأطلسي مستقبلا، وهو ما استبعده ترامب، قد يكون غير كاف.



وقال "هذا الجنون مستمر لأن المؤسسات الدولية ضعيفة جدا. الانضواء في التحالف العسكري الراسخ لا يعني تلقائيا أنك آمن".



لكنه أشاد بترامب عقب لقاء جمعهما الثلاثاء.



وقال زيلينسكي "عقدنا اجتماعا جيدا مع الرئيس ترامب، كما تحدّثت إلى كثر من كبار القادة، معا يمكننا إحداث تغيير كبير".



وأضاف "بالطبع نحن نبذل كل الجهود لضمان تلقي مساعدة حقيقية من أوروبا، وبالطبع نعتمد على الولايات المتحدة".



بعدما شدّد لفترة طويلة على أن موسكو مهيمنة عسكريا، غيّر الرئيس الأميركي موقفه على نحو مفاجئ الثلاثاء، معتبرا أن أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا.

