نتنياهو: الاعتراف بدولة فلسطينية "غير ملزم لإسرائيل" ومفاوضات حالية مع سوريا

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ اعتراف بعض الدول الغربية بدولة فلسطينية "غير ملزم لإسرائيل بأيّ شكل من الأشكال".



وقال مكتب رئيس الوزراء على موقع إكس: "لن تقوم دولة فلسطينية".



كذلك، أعلن مكتب نتنياهو إجراء حاليًا مفاوضات مع سوريا.



وقال المكتب إنّ المفاوضات مع سوريا مرهونة بضمان مصالح إسرائيل بما في ذلك نزع السلاح في جنوب غرب سوريا وأمن الدروز.