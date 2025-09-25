الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أبل تحث الجهات التنظيمية في الإتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد رقمية
علوم وتكنولوجيا
2025-09-25 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أبل تحث الجهات التنظيمية في الإتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد رقمية
حثت شركة أبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر بشأن كيفية تأثير قانون الأسواق الرقمية على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجات الشركة.
وأوضحت أبل أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آيفون ميرورينغ والترجمة المباشرة مع سماعات إيربودز اللاسلكية، وأرجعت هذا لتحديات هندسية.
وقالت أبل في بيان: "يتطلب قانون الأسواق الرقمية من أبل أن تجعل بعض الميزات تعمل على منتجات وتطبيقات غير تابعة لأبل قبل أن نتمكن من مشاركتها مع مستخدمينا... وتسبب ذلك في تأخير بعض الخصائص الجديدة في الاتحاد الأوروبي".
ولم ترد المفوضية الأوروبية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
أخبار دولية
علوم وتكنولوجيا
الجهات
التنظيمية
الإتحاد
الأوروبي
إعادة
النظر
قواعد
رقمية
ناسا تحذّر: الشمس تخرج من سباتها... والأرض مهددة بعواصف شمسية مدمرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-08-30
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ تحث أميركا على إعادة النظر في قرار عدم السماح لمسؤولين فلسطينيين بالمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
2025-08-30
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ تحث أميركا على إعادة النظر في قرار عدم السماح لمسؤولين فلسطينيين بالمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
2025-07-01
بلومبرغ عن مسؤولين: الجهات التنظيمية الإيرانية للسلامة النووية توقفت عن تلقي اتصالات من وكالة الطاقة الذرية
آخر الأخبار
2025-07-01
بلومبرغ عن مسؤولين: الجهات التنظيمية الإيرانية للسلامة النووية توقفت عن تلقي اتصالات من وكالة الطاقة الذرية
0
آخر الأخبار
2025-08-08
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب إعادة النظر في قرار حكومة إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية بغزة
آخر الأخبار
2025-08-08
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب إعادة النظر في قرار حكومة إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية بغزة
0
آخر الأخبار
2025-08-12
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل السماح بإدخال كل شحنات المساعدات التابعة للمنظمات غير الحكومية الدولية ورفع الحظر المفروض على الجهات الأساسية العاملة في مجال الإغاثة
آخر الأخبار
2025-08-12
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل السماح بإدخال كل شحنات المساعدات التابعة للمنظمات غير الحكومية الدولية ورفع الحظر المفروض على الجهات الأساسية العاملة في مجال الإغاثة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
ناسا تحذّر: الشمس تخرج من سباتها... والأرض مهددة بعواصف شمسية مدمرة
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
ناسا تحذّر: الشمس تخرج من سباتها... والأرض مهددة بعواصف شمسية مدمرة
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
عمرها 12 مليون سنة... العثور على حفرية لخنزير بحر في البيرو (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
عمرها 12 مليون سنة... العثور على حفرية لخنزير بحر في البيرو (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
بعد انقراضه منذ أكثر من 300 سنة... العلماء يقتربون من إعادة طائر الدودو إلى الحياة
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
بعد انقراضه منذ أكثر من 300 سنة... العلماء يقتربون من إعادة طائر الدودو إلى الحياة
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
23:55
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب إنزلاقات وصدامات مرورية حرصًا على السلامة العامة
آخر الأخبار
23:55
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب إنزلاقات وصدامات مرورية حرصًا على السلامة العامة
0
أخبار لبنان
10:13
بري ترأس اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب واستقبل جونسون مودعة وريزا...بو صعب:الوقت حان للمطالبة بتطبيق كامل للطائف
أخبار لبنان
10:13
بري ترأس اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب واستقبل جونسون مودعة وريزا...بو صعب:الوقت حان للمطالبة بتطبيق كامل للطائف
0
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
0
أخبار لبنان
2025-09-23
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
أخبار لبنان
2025-09-23
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
0
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
0
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
2
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
3
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
4
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
5
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
6
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
7
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More