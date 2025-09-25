الأخبار
ترامب: جهاز الخدمة السرية يحقق في "تخريب" السلم المتحرك بالأمم المتحدة

أخبار دولية
2025-09-25 | 00:47
ترامب: جهاز الخدمة السرية يحقق في "تخريب" السلم المتحرك بالأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن جهاز الخدمة السرية يحقق فيما وصفها بواقعة "تخريب" في الأمم المتحدة، وذكر أن مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تأثرت بعطل في السلم المتحرك وكذلك في جهاز التلقين فضلًا عن مشاكل في الصوت خلال إلقاء خطابه.

وأوضح ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن السلم المتحرك الذي كان يقله هو وزوجته ميلانيا "توقف بشكل مفاجىء" بينما كان ينقلهما إلى الطابق الرئيسي، ما كاد يتسبب في سقوطهما. ودعا إلى إلقاء القبض على المسؤول عن ذلك.

وأشار إلى أن جهاز التلقين تعطل في بداية خطابه وأن زعماء العالم في القاعة لم يتمكنوا من سماعه لأن نظام الصوت تعطل هو الآخر.

وكتب ترامب: "ليست حادثة، ولا اثنتين، بل ثلاث حوادث خبيثة!".

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن آلية السلامة المدمجة في السلم المتحرك قد تم تفعيلها وإن البيت الأبيض كان هو المسؤول عن تشغيل جهاز التلقين وليس المنظمة.

ووصف ترامب ما حدث بأنه "تخريب ثلاثي"، وقال إنه طلب من الأمم المتحدة الاحتفاظ بلقطات كاميرات المراقبة الأمنية وطالب بإجراء تحقيق. وذكر أن جهاز الخدمة السرية ينظر في الأمر.

ولم يرد مسؤولو الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على دعوة ترامب لإجراء تحقيق.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قراءة وحدة المعالجة المركزية للسلم المتحرك أشارت إلى أنه توقف بعد تشغيل آلية سلامة مدمجة عند أعلى السلم المتحرك.

وأضاف دوجاريك أن مصور الفيديو الخاص بترامب كان يتحرك إلى الخلف على السلم المتحرك لتصوير وصوله مع السيدة الأولى. وقال: "ربما قام مصور الفيديو بتفعيل آلية السلامة عن غير قصد".

وردًا على الادعاء بأن المندوبين لم يكونوا قادرين على سماع ترامب، قال مسؤول بالأمم المتحدة إن نظام الصوت مصمم بحيث يسمح للأفراد وهم يجلسون على مقاعدهم بسماع الخطابات التي تترجم إلى ست لغات مختلفة من خلال سماعات الأذن.

أخبار دولية

الخدمة

السرية

"تخريب"

السلم

المتحرك

بالأمم

المتحدة

