ترامب: جهاز الخدمة السرية يحقق في "تخريب" السلم المتحرك بالأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-25 | 00:47
ترامب: جهاز الخدمة السرية يحقق في "تخريب" السلم المتحرك بالأمم المتحدة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن جهاز الخدمة السرية يحقق فيما وصفها بواقعة "تخريب" في الأمم المتحدة، وذكر أن مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تأثرت بعطل في السلم المتحرك وكذلك في جهاز التلقين فضلًا عن مشاكل في الصوت خلال إلقاء خطابه.
وأوضح ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن السلم المتحرك الذي كان يقله هو وزوجته ميلانيا "توقف بشكل مفاجىء" بينما كان ينقلهما إلى الطابق الرئيسي، ما كاد يتسبب في سقوطهما. ودعا إلى إلقاء القبض على المسؤول عن ذلك.
وأشار إلى أن جهاز التلقين تعطل في بداية خطابه وأن زعماء العالم في القاعة لم يتمكنوا من سماعه لأن نظام الصوت تعطل هو الآخر.
وكتب ترامب: "ليست حادثة، ولا اثنتين، بل ثلاث حوادث خبيثة!".
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن آلية السلامة المدمجة في السلم المتحرك قد تم تفعيلها وإن البيت الأبيض كان هو المسؤول عن تشغيل جهاز التلقين وليس المنظمة.
ووصف ترامب ما حدث بأنه "تخريب ثلاثي"، وقال إنه طلب من الأمم المتحدة الاحتفاظ بلقطات كاميرات المراقبة الأمنية وطالب بإجراء تحقيق. وذكر أن جهاز الخدمة السرية ينظر في الأمر.
ولم يرد مسؤولو الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على دعوة ترامب لإجراء تحقيق.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قراءة وحدة المعالجة المركزية للسلم المتحرك أشارت إلى أنه توقف بعد تشغيل آلية سلامة مدمجة عند أعلى السلم المتحرك.
وأضاف دوجاريك أن مصور الفيديو الخاص بترامب كان يتحرك إلى الخلف على السلم المتحرك لتصوير وصوله مع السيدة الأولى. وقال: "ربما قام مصور الفيديو بتفعيل آلية السلامة عن غير قصد".
وردًا على الادعاء بأن المندوبين لم يكونوا قادرين على سماع ترامب، قال مسؤول بالأمم المتحدة إن نظام الصوت مصمم بحيث يسمح للأفراد وهم يجلسون على مقاعدهم بسماع الخطابات التي تترجم إلى ست لغات مختلفة من خلال سماعات الأذن.
التالي
زيلينسكي يعلن إستعادة العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا
إغلاق مطار أولبورغ في الدنمرك بسبب طائرات مسيرة
السابق
أخبار دولية
2025-07-11
ترامب يعرب عن ثقته بجهاز الخدمة السرّية بعد سنة على محاولة اغتياله
أخبار دولية
2025-07-11
ترامب يعرب عن ثقته بجهاز الخدمة السرّية بعد سنة على محاولة اغتياله
أخبار دولية
09:03
الأمم المتحدة تطالب بوقف "الهجمات" على أسطول الصمود وفتح تحقيق
أخبار دولية
09:03
الأمم المتحدة تطالب بوقف "الهجمات" على أسطول الصمود وفتح تحقيق
آخر الأخبار
08:46
الأمم المتحدة تطالب بوقف "الهجمات" على أسطول الصمود وفتح تحقيق
آخر الأخبار
08:46
الأمم المتحدة تطالب بوقف "الهجمات" على أسطول الصمود وفتح تحقيق
أخبار دولية
2025-09-16
إسرائيل تصف تحقيق الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في غزة بأنه "مشوّه وخاطئ"
أخبار دولية
2025-09-16
إسرائيل تصف تحقيق الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في غزة بأنه "مشوّه وخاطئ"
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار دولية
00:55
الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
00:55
الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
00:50
زيلينسكي يعلن إستعادة العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا
أخبار دولية
00:50
زيلينسكي يعلن إستعادة العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا
آخر الأخبار
23:55
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب إنزلاقات وصدامات مرورية حرصًا على السلامة العامة
آخر الأخبار
23:55
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب إنزلاقات وصدامات مرورية حرصًا على السلامة العامة
أخبار لبنان
10:13
بري ترأس اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب واستقبل جونسون مودعة وريزا...بو صعب:الوقت حان للمطالبة بتطبيق كامل للطائف
أخبار لبنان
10:13
بري ترأس اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب واستقبل جونسون مودعة وريزا...بو صعب:الوقت حان للمطالبة بتطبيق كامل للطائف
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار لبنان
2025-09-23
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
أخبار لبنان
2025-09-23
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
Learn More