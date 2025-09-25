إغلاق مطار أولبورغ في الدنمرك بسبب طائرات مسيرة

أعلنت الشرطة الدنمركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أنه تم إغلاق مطار أولبورغ الذي يستخدم للرحلات التجارية والعسكرية بعد رصد طائرات مسيرة في مجاله الجوي.



ويأتي هذا بعد يومين من إغلاق مطار كوبنهاغن الرئيسي في البلاد بسبب طائرات مسيرة أيضًا، وهو ما أثار مخاوف أمنية في أوروبا.



وقالت الشرطة الوطنية الدنمركية إن المسيرات اتبعت نمطًا مشابهًا لتلك التي عطلت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن لأربع ساعات قبل أيام قليلة.



وذكرت الدنمرك يوم الثلاثاء أن الواقعة في مطار كوبنهاغن كانت أخطر هجوم حتى الآن على بنيتها التحتية الحيوية، وربطته بسلسلة من الضربات الجوية بطائرات مسيرة وغير ذلك من الاضطرابات التي يشتبه في ارتباطها بروسيا في أنحاء أوروبا.



وأشارت الشرطة إلى أن إغلاق مطار أولبورغ أثر أيضًا على القوات المسلحة الدنمركية لأنه يستخدم كقاعدة عسكرية. وقالت القوات المسلحة الدنمركية إنها تساعد الشرطة المحلية والوطنية في التحقيق، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.