الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إغلاق مطار أولبورغ في الدنمرك بسبب طائرات مسيرة
أخبار دولية
2025-09-25 | 00:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إغلاق مطار أولبورغ في الدنمرك بسبب طائرات مسيرة
أعلنت الشرطة الدنمركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أنه تم إغلاق مطار أولبورغ الذي يستخدم للرحلات التجارية والعسكرية بعد رصد طائرات مسيرة في مجاله الجوي.
ويأتي هذا بعد يومين من إغلاق مطار كوبنهاغن الرئيسي في البلاد بسبب طائرات مسيرة أيضًا، وهو ما أثار مخاوف أمنية في أوروبا.
وقالت الشرطة الوطنية الدنمركية إن المسيرات اتبعت نمطًا مشابهًا لتلك التي عطلت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن لأربع ساعات قبل أيام قليلة.
وذكرت الدنمرك يوم الثلاثاء أن الواقعة في مطار كوبنهاغن كانت أخطر هجوم حتى الآن على بنيتها التحتية الحيوية، وربطته بسلسلة من الضربات الجوية بطائرات مسيرة وغير ذلك من الاضطرابات التي يشتبه في ارتباطها بروسيا في أنحاء أوروبا.
وأشارت الشرطة إلى أن إغلاق مطار أولبورغ أثر أيضًا على القوات المسلحة الدنمركية لأنه يستخدم كقاعدة عسكرية. وقالت القوات المسلحة الدنمركية إنها تساعد الشرطة المحلية والوطنية في التحقيق، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
أخبار دولية
أولبورغ
الدنمرك
طائرات
مسيرة
التالي
ترامب: جهاز الخدمة السرية يحقق في "تخريب" السلم المتحرك بالأمم المتحدة
أبل تحث الجهات التنظيمية في الإتحاد الأوروبي على إعادة النظر في قواعد رقمية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-07
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة رابعة أطلقت من اليمن وسقطت في محيط مطار رامون ونحقق في الحادثة
آخر الأخبار
2025-09-07
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة رابعة أطلقت من اليمن وسقطت في محيط مطار رامون ونحقق في الحادثة
0
أخبار دولية
2025-09-04
هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية على طريق مؤد إلى مطار حلب
أخبار دولية
2025-09-04
هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية على طريق مؤد إلى مطار حلب
0
أخبار دولية
2025-07-03
جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان: إسقاط طائرة مسيرة ملغومة قرب مطار أربيل
أخبار دولية
2025-07-03
جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان: إسقاط طائرة مسيرة ملغومة قرب مطار أربيل
0
آخر الأخبار
2025-07-03
كردستان العراق: إسقاط طائرة مسيرة ملغومة قرب مطار أربيل في شمال العراق
آخر الأخبار
2025-07-03
كردستان العراق: إسقاط طائرة مسيرة ملغومة قرب مطار أربيل في شمال العراق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
0
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
0
أخبار دولية
00:55
الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
00:55
الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
00:50
زيلينسكي يعلن إستعادة العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا
أخبار دولية
00:50
زيلينسكي يعلن إستعادة العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
23:55
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب إنزلاقات وصدامات مرورية حرصًا على السلامة العامة
آخر الأخبار
23:55
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب إنزلاقات وصدامات مرورية حرصًا على السلامة العامة
0
أخبار لبنان
10:13
بري ترأس اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب واستقبل جونسون مودعة وريزا...بو صعب:الوقت حان للمطالبة بتطبيق كامل للطائف
أخبار لبنان
10:13
بري ترأس اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب واستقبل جونسون مودعة وريزا...بو صعب:الوقت حان للمطالبة بتطبيق كامل للطائف
0
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
أخبار دولية
00:57
زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا
0
أخبار لبنان
2025-09-23
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
أخبار لبنان
2025-09-23
مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
0
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
0
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
2
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
3
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
4
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
5
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
6
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
7
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More