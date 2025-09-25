الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



ونشرت الوكالة صورًا للشرع وهو يصافح ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.



وهذا هو الاجتماع الثاني بين الشرع وترامب، بعد لقائهما في العاصمة السعودية الرياض في أيار.