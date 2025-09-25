زلزال بقوة 6.31 درجات يضرب فنزويلا

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالًا بلغت قوته 6.31 درجات ضرب فنزويلا يوم الأربعاء.



وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.