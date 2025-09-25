0min

وكالة إنترفاكس نقلًا عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال مصدر قلق

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي القول إنّ الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال مصدر قلق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تواصل متابعة التطورات بشكل يوميّ.



وتخضع المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا للسيطرة الروسية منذ الأسابيع الأولى من الحرب وتبادل الطرفان مرارا الاتهامات بقصفها.