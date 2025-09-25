الوفد الإيطاليّ المشارك في أسطول الصمود العالميّ: نرفض اقتراح روما إنزال المساعدات في قبرص

أعلن الوفد الإيطاليّ المشارك في (أسطول الصمود العالميّ)، الذي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة بينما كان يحاول توصيل مساعدات إلى غزة، رفضه اقتراح روما إنزال المساعدات في قبرص.



وقال الوفد في بيان: "تظل مهمتنا ملتزمة بهدفها الأصليّ المتمثل في كسر الحصار (الإسرائيلي) غير القانونيّ وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في غزة".