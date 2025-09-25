حاكم منطقة شبه جزيرة القرم: تعطل إمدادات الوقود مرتبط بإغلاق بعض مصافي النفط

أوضح حاكم منطقة شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف أنّ تعطل إمدادات الوقود مرتبط بإغلاق بعض مصافي النفط، وذلك مع اتساع أزمة البنزين في أنحاء روسيا.



ولفت متعاملون وموزعون إلى أنّ عدة مناطق روسية تشهد نقصًا في بعض أنواع الوقود في ظل تراجع وتيرة إنتاج المصافي نتيجة الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة الأوكرانية، وعجز محطات الوقود الخاصة عن تخزين الإمدادات بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.



وقال أكسيونوف: "نظرًا لتوقف بعض المحطات عن العمل، واجهنا مشاكل وانقطاعات في توافر الوقود"، من دون أن يذكر أن تلك المحطات تعرضت لهجمات بمسيرات أوكرانية.



وأضاف: "في خلال يومين ستزود محطات الوقود بالكمية المطلوبة من البنزين درجة 95 أوكتان، في حين سيتم حل مشكلة توفر البنزين 92 أوكتان خلال أسبوعين".