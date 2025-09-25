سلوفينيا فرضت حظر سفر على نتنياهو

فرضت سلوفينيا حظر سفر على رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، في خطوة تأتي عقب حظر فرضته على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف في يوليو تموز.



وفرضت سلوفينيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي واعترفت بدولة فلسطينية العام الماضي، حظرًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في آب ومنعت استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.