الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الاميركيّ: ملتزمون بالشراكة مع الخليج

أخبار دولية
2025-09-25 | 13:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الاميركيّ: ملتزمون بالشراكة مع الخليج
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية الاميركيّ: ملتزمون بالشراكة مع الخليج

أكد وزير الخارجية الاميركيّ ماركو روبيو الالتزام تمامًا بالشراكة مع الخليج.

كما أكّد، خلال لقاء مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، الالتزام بالعمل معا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. 

وتطرق في كلمته إلى ملفات إيران وسوريا ولبنان.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الخارجية

الاميركيّ:

ملتزمون

بالشراكة

الخليج

LBCI التالي
إصابة أكثر من ألف تلميذ بتسمم غذائي بعد تناول وجبات مدرسية في إندونيسيا
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:53

ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
16:53

ترامب يقول إن اتفاقا بشأن غزة بات "قريبا جدا" بعد محادثة أجراها مع نتانياهو

LBCI
آخر الأخبار
16:37

ترامب: من المرجح الإعلان عن صفقة بشأن الرهائن قريبا

LBCI
أخبار لبنان
16:34

إيهاب مطر: الدولة... ثم الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:40

ستارمر يقلّل من شأن تصريحات ترامب حول توجّه لتطبيق الشريعة في لندن

LBCI
أخبار دولية
15:36

8 قتلى وأكثر من 140 جريحا في الغارات الإسرائيلية على صنعاء

LBCI
أخبار دولية
15:32

لجنة تصادق على تعيين مرشح نتانياهو على رأس الشاباك

LBCI
أخبار دولية
15:13

ترامب يحضّ إردوغان على وقف شراء النفط الروسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:37

تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-23

الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-21

توم براك: ليس للولايات المتحدة أي مطالب... ولم أجر أي حوار مع "حزب الله"

LBCI
آخر الأخبار
13:02

الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

طرق تمويل مموهة لحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين... التفاصيل من أمام صخرة الروشة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:45

مقدمة النشرة المسائية 25-9-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
13:02

الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق

LBCI
خبر عاجل
14:13

المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف

LBCI
خبر عاجل
07:09

معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة

LBCI
أخبار دولية
06:56

انفجار سيارة في تل أبيب

LBCI
حال الطقس
02:47

طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
15:28

معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي

LBCI
خبر عاجل
01:12

بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...

LBCI
أخبار لبنان
10:45

وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More