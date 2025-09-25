وزير الخارجية الاميركيّ: ملتزمون بالشراكة مع الخليج

أكد وزير الخارجية الاميركيّ ماركو روبيو الالتزام تمامًا بالشراكة مع الخليج.



كما أكّد، خلال لقاء مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، الالتزام بالعمل معا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



وتطرق في كلمته إلى ملفات إيران وسوريا ولبنان.