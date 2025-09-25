ترامب يعلن استعداده لرفع العقوبات عن تركيا "بشكل فوري"



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الدفاع التركي "بشكل شبه فوري"، وذلك خلال استقباله الخميس نظيره التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض.



ومع ذلك، طلب ترامب من أردوغان خلال لقائهما في المكتب البيضوي التوقف عن شراء النفط الروسي.



وقال الرئيس الأميركي للصحافيين ردا على سؤال عن موعد رفع العقوبات: "إذا عقدنا اجتماعا جيدا، فسيتم رفعها تقريبا على الفور".



في العام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، رغم أنها حليفتها ضمن الناتو، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.



كما منعت واشنطن تركيا من شراء طائرات إف-35 المتطورة، بحجة أن وجود منظومة إس-400 يسمح لروسيا بجمع معلومات عن قدرات هذه الطائرات.



وأبدى الرئيس التركي ثقته بإمكان رفع العقوبات ورفع الحظر خلال زيارته للبيت الأبيض.

