ترامب يحضّ إردوغان على وقف شراء النفط الروسي

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب إردوغان على وقف شراء النفط الروسي لدفع موسكو الى إنهاء حربها في أوكرانيا، في حين يسعى الأخير لإبرام صفقة شراء مقاتلات إف-35 طال انتظارها.



دعا ترامب إردوغان، الذي يجري أول زيارة إلى البيت الأبيض منذ العام 2019، إلى ممارسة ضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وضع حد لحربه على أوكرانيا.



وقال ترامب إنه سيتباحث مع إردوغان بشأن سعي تركيا لشراء مقاتلات إف-35 الأميركية، مبديا استعداده لرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على قطاع الدفاع التركي "بشكل شبه فوري".



وكانت استُبعدت تركيا من برنامج تطوير مقاتلات إف-35 في الولاية الرئاسية الأولى لترامب، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.



وطلب ترامب من إردوغان خلال لقائهما في المكتب البيضوي التوقف عن شراء النفط الروسي.



وقال الرئيس الأميركي إن الرئيسين الروسي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يكنّان احترامًا كبيرًا" لإردوغان، لذا فإنه "قادر على التأثير إذا أراد. إنه حاليًا محايد جدا".



وشدد أن أفضل ما يمكنه فعله هو عدم شراء النفط والغاز من روسيا.



ورد ترامب على سؤال الصحافيين عن موعد رفع العقوبات: "إذا عقدنا اجتماعًا جيدًا، فسيتم رفعها تقريبًا على الفور".



وقال ترامب أيضًا إن إردوغان "يريد (شراء) مقاتلات إف-35، ونحن نتحدث في هذا الشأن بكثير من الجدية".

ولفت إلى أن تركيا تريد أيضًا شراء مزيد من مقاتلات إف-16، مشيرًا إلى أن قرارًا قد يتّخذ بهذا الصدد.