لجنة تصادق على تعيين مرشح نتانياهو على رأس الشاباك



اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اللجنة المكلفة تعيين الموظفين الكبار صادقت مساء الخميس على تعيين الجنرال دافيد زيني على رأس جهاز الشاباك (الأمن الداخلي)، وذلك بناء على اقتراح بنيامين نتانياهو.



وكانت مدعية الدولة اعتبرت أن اقتراح نتانياهو تعيين زيني في هذا المنصب "غير قانوني"، لكن اللجنة كان لها رأي آخر وصادقت على التعيين الذي أعلنته الحكومة.

