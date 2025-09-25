ستارمر يقلّل من شأن تصريحات ترامب حول توجّه لتطبيق الشريعة في لندن

قلّل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من شأن تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن رئيس بلدية لندن يريد تطبيق الشريعة في العاصمة البريطانية.



جاءت تصريحات ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، في خطاب وجّه فيه انتقادات إلى رئيس بلدية لندن، صادق خان، وهو أول مسلم يتولى هذا المنصب.



وقال ترامب "أنظر إلى لندن حيث لديكم رئيس بلدية سيئ للغاية. لقد تغيّرت، تغيّرت كثيرا"، مضيفًا: "يريدون الآن تطبيق الشريعة. لكنكم في بلد مختلف، لا يمكنكم القيام بذلك".



وأوضح ستارمر في تصريح لصحافيين في لندن إن هناك "بضعة أمور" لا يتّفق فيها مع ترامب، على الرغم من زيارة الدولة التي أجراها سيّد البيت الأبيض إلى بريطانيا في هذا الشهر والتي اعتبرت ناجحة وودية.



وقال: "هذا أحدها. إن فكرة تطبيق الشريعة عبثية، وصادق خان هو رجل جيد جدا"، مشيرا إلى أن جهوده تسهم في "الحد من الجرائم الخطرة".



وعلى خلفية تصريحاته الأخيرة، وصف خان الرئيس الأميركي بأنه "عنصري ومتحيّز جنسيا وكاره للنساء ومعاد للمسلمين".

