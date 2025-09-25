8 قتلى وأكثر من 140 جريحا في الغارات الإسرائيلية على صنعاء

شنّت إسرائيل الخميس ضربات جوية على صنعاء، بحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين ووزير الدفاع الإسرائيلي، غداة سقوط جرحى في مدينة إيلات بجنوب الدولة العبرية جراء هجوم بطائرة مسيّرة تبنّاه المتمردون.



واسفرت الغارات الاسرائيلية على العاصمة اليمنية عن سقوط 8 قتلى و142 جريحا، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة التابعة لسلطات الحوثيين.



وكتب المتحدث باسم الوزارة أنيس الأصبحي على اكس أن "عدد الشهداء ارتفع الى 8 (إضافة الى) 142 جريحا"، موضحا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع لأن المسعفين يواصلون البحث عن ضحايا بين الركام.



وكان المصدر نفسه أشار في وقت سابق إلى سقوط قتيلين و48 جريحا.



وكانت قناة المسيرة التابعة للمتمردين أفادت بوقوع "عدوان إسرائيلي استهدف العاصمة صنعاء"، تزامنا مع إعلانها بدء بث الكلمة الأسبوعية لزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.