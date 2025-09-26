ثلاثة قتلى وإجلاء 400 ألف شخص بسبب عاصفة قوية في الفيليبين

أجلت السلطات الفيليبينية الجمعة نحو 400 ألف شخص وأكدت وقوع ثلاثة قتلى على الأقل فيما تضرب عاصفة مدارية قوية البلاد التي لا تزال تحت صدمة الاعصار راغاسا.



وقال مسؤولو الدفاع المدني في منطقة بيكول في جنوب جزيرة لوزون إن ثلاثة أشخاص قتلوا عندما انهارت جدران واقتلعت أشجار عند مرور العاصفة بوالوي المدارية التي تضرب البلاد مرفقة برياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.