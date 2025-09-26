الخطوط الجوية التركية تقرر شراء عدد كبير من طائرات بوينغ

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الجمعة أنها قررت شراء 75 طائرة من بوينغ من طرازي بي 787-9 وبي 787-10، 50 منها طلبيات مؤكدة و25 اختيارية.



وفي بيان للبورصة في إسطنبول، قالت الشركة إنها استكملت أيضًا المفاوضات مع بوينغ بشأن شراء ما مجموعه 150 طائرة تتألف من 100 طلبية مؤكدة و50 طلبية اختيارية من طرازي 737-8 و737-10 ماكس.



وأوضحت أن تقديم طلبيات شراء الطائرات 737-8 و737-10 ماكس سيكون رهنا بالاستكمال الناجح للمناقشات الجارية مع شركة تصنيع المحركات سي.إف.إم إنترناشونال.