روسيا وإثيوبيا توقعان على خطة عمل لبناء محطة نووية

وقعت روسيا وإثيوبيا يوم الخميس على وثيقة تدعو إلى تخطيط وبناء محطة للطاقة النووية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، حسبما ذكرت شركة روس آتوم النووية الروسية المملوكة للدولة.



وقالت وكالة الإعلام الروسية إن أليكسي ليخاتشوف المدير العام لروس آتوم وأشيبير بلتشا الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية وقعا خطة عمل لتطوير وبناء المنشأة خلال منتدى للطاقة النووية.



وتدعو الاتفاقية أيضًا إلى تدريب موظفين على تشغيل المحطة وتطوير القطاع النووي.



وفي وقت سابق، قال وزير التعدين في النيجر عثمان أبارشي إن بلاده تريد بناء مفاعلين نوويين بقدرة ألفي ميجاوات بالشراكة مع روس آتوم.



وجنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي لديها محطة طاقة نووية عاملة، لكن هناك مفاعلات قيد الإنشاء في مصر.