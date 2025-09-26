الأخبار
ترامب يوقع أمرًا بشأن بيع تيك توك والإدارة الأميركية تقدر قيمته بنحو 14 مليار دولار

2025-09-26 | 01:29
ترامب يوقع أمرًا بشأن بيع تيك توك والإدارة الأميركية تقدر قيمته بنحو 14 مليار دولار
ترامب يوقع أمرًا بشأن بيع تيك توك والإدارة الأميركية تقدر قيمته بنحو 14 مليار دولار

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الخميس أعلن فيه أن خطته لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين وعالميين ستعالج متطلبات الأمن القومي في قانون يعود لعام 2024.

وذكر نائب الرئيس جيه.دي فانس أن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ حوالي 14 مليار دولار، كاشفًا بذلك للمرة الأولى عن سعر للتطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة.

وأرجأ ترامب تنفيذ القانون الذي يحظر التطبيق ما لم يقم الملاك الصينيون ببيعه حتى 16 كانون الأول لاستكمال بعض الإجراءات.

وقال فانس للصحفيين في إحاطة بالمكتب البيضاوي: "كانت هناك بعض المقاومة من الجانب الصيني، ولكن الشيء الأساسي الذي أردنا تحقيقه هو أننا أردنا إبقاء تيك توك يعمل، وأردنا أيضًا التأكد من أننا نحمي خصوصية بيانات الأميركيين كما يقتضي القانون".

وقال ترامب في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ: "لقد تحدثت مع الرئيس شي. أجرينا حديثًا جيدًا، وأخبرته بما نفعله، وقال لي أن نمضي قدمًا في ذلك".

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق. ولم يعلق تيك توك على الفور على ما قام به ترامب.

وأرجع ترامب الفضل إلى تطبيق تيك توك، الذي يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، في مساعدته على الفوز بالانتخابات العام الماضي. ولدى ترامب 15 مليون متابع لحسابه الشخصي. كما أطلق البيت الأبيض حسابًا رسميًا على تيك توك الشهر الماضي.

وقال ترامب: "سيصبح أميركي الإدارة بالكامل".

وأضاف أن مايكل ديل وروبرت مردوخ و"ربما أربعة أو خمسة مستثمرين من الطراز العالمي تمامًا" سيكونون جزءًا من الصفقة.

ولم يوضح البيت الأبيض كيف توصل إلى تقييم 14 مليار دولار. وتقدر بايت دانس الشركة الصينية الأم لتيك توك قيمتها بنحو 330 مليار دولار.

