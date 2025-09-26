ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

في واشنطن، تتكثف اللقاءات بهدف التوصل الى وقف اطلاق النار في غزة.



وقد عقد اجتماع ليلي ضم كل من صهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر والموفد الاميركي ستيفن ويتكوف برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.



وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أكد اننا قريبون من التوصل الى صفقة، مشيرًا الى أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.