رئيس وزراء باكستان يشيد بجهود ترامب "لإنهاء الحرب في غزة فورًا"

نقل مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الجمعة عنه إشادته بما وصفها بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لإنهاء الحرب في غزة فورًا"، وذلك خلال اجتماعه بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض.



والتقى شريف وبرفقته قائد الجيش الفيلد مارشال عاصم منير مع ترامب أمس الخميس في أحدث المؤشرات على تحسن العلاقات بين البلدين بعد أن شهدت حالة من الجمود في عهد الإدارة الأميركية السابقة.



وقال المكتب إن محادثات شريف مع ترامب ركزت بجانب الاستثمار على كيفية إنهاء الحرب في غزة والوضع في منطقة الشرق الأوسط التي يتنامى فيها دور باكستان.



وكان شريف أحد قادة الدول ذات الأغلبية المسلمة الذين التقوا بترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي قدم لهم خطة سلام من 21 نقطة للشرق الأوسط وغزة، وإنه واثق من حدوث "انفراجة بصورة ما".