طهران وموسكو توقعان اتفاقا لبناء محطات نووية بقيمة 25 مليار دولار في إيران

وقّعت إيران وروسيا اتفاقا بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطات نووية في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني الجمعة، قبل ساعات من العودة المحتملة لعقوبات الأمم المتحدة على طهران.



وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن "اتفاقا لبناء أربع محطات نووية بقيمة 25 مليار دولار في سيريك" في محافظة هرمزان في جنوب إيران "وقع بين شركة إيران هرمز وروساتوم".



وتملك إيران محطة نووية واحدة في الخدمة في بوشهر في جنوب البلاد تبلغ قدرتها الإنتاجية ألف ميغاوات، ما يسد جزءا فقط من حاجات البلاد من الطاقة.



وبحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، ستبلغ إمكانات كل محطة 1255 ميغاوات رغم أن أي تفاصيل لم ترد بشأن الإطار الزمني.



وتأتي الخطوة في وقت يتوقع أن يعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية بموجب "آلية الزناد" التي فعّلتها الدول الأوروبية الموقعة لاتفاق 2015 النووي مع إيران، بحلول نهاية يوم السبت.



وفعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الآلية الشهر الماضي، متهمة إيران بالفشل في الامتثال إلى الزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.