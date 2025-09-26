الأخبار
الكرملين يعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف المسؤولين الروس "غير مسؤول"

أخبار دولية
2025-09-26 | 08:02
الكرملين يعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف المسؤولين الروس "غير مسؤول"
الكرملين يعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف المسؤولين الروس "غير مسؤول"

اتّهمت موسكو الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوجيه تهديدات "غير مسؤولة" بعدما قال إن على كبار المسؤولين الروس البحث عن ملاجئ قرب الكرملين ما لم توقف بلادهم عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
     
وقال زيلينسكي لموقع "أكسيوس" الأميركي في مقابلة إن على المسؤولين الروس "أن يعرفوا أماكن الملاجئ... يحتاجون إليها. ما لم يوقفوا الحرب، سيحتاجون إليها".
     
استهدفت روسيا في وقت سابق هذا الشهر مجمّعا للحكومة الأوكرانية في كييف لأول مرة خلال النزاع المتواصل منذ ثلاث سنوات ونصف في إطار أكبر هجوم جوي تشنه على أوكرانيا.
     
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "زيلينسكي يواصل بوضوح جهوده اليائسة. لذلك، يوجّه التهديدات يمينا وشمالا، وهو أمر غير مسؤول إلى حد كبير".
     
ولطالما تردّدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تزويد أوكرانيا بأسلحة تتيح لها ضرب عمق الأراضي الروسية إذ تشعر واشنطن والعواصم الأوروبية بالقلق من استفزاز موسكو للدخول في نزاع أوسع.

أخبار دولية

