نتنياهو: على “حماس” إلقاء أسلحتها وأزلنا تهديدًا من إيران كان يستهدف وجودنا

أخبار دولية
2025-09-26 | 09:46
نتنياهو: على “حماس” إلقاء أسلحتها وأزلنا تهديدًا من إيران كان يستهدف وجودنا

كشف رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو عن أنّ عددًا كبيرًا من القادة الذين ينتقدون إسرائيل علنًا يشكرونها خلف الأبواب المغلقة.

 

ودعا “حماس” إلى إلقاء أسلحتها وإطلاق جميع الرهائن الآن.

 

وتوجّه إلى الرهائن عبر مكبرات صوت في غزة: “لن نهدأ حتى نعيدكم جميعًا إلى دياركم”.

 

واعتبر أنّ آخر فلول “حماس” متحصّنة في مدينة غزة” وأنّ على إسرائيل إنهاء مهمتها في غزة بأسرع ما يمكن.

 

وزعم أنّ نتنياهو تتعمد إطعام غزة، فيما هي “متهمة” بتجويع سكان غزة عمدًا. 

 

وقال: “إذا كان هناك سكان في غزة لا يملكون ما يكفي من الطعام فذلك لأنّ “حماس” تسرقه”.

 

وأعلن نتنياهو أنّ القادة الذين اعترفوا بدولة فلسطينية هذا الأسبوع أرسلوا برسالة مفادها بأن قتل اليهود يؤتي ثماره.

 

أمّا في شأن الصراع مع إيران، فطالب بالتخلص من مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية.

 

ورأى أنّ إسرائيل أزالت تهديدًا من إيران كان يستهدف وجودها، شاكرًا الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على تحركه “الجريء والحاسم” ضد إيران.

 

واتهم نتنياهو قادة العالم باسترضاء الشر بدلًا من دعم إسرائيل.

 

وقال إسرائيل سحقت الحوثيين ودمرت الجزء الأكبر منحماسوألحقت شللًا بـحزب الله”.

 

واعتبر نتنياهو أنّ السلام بين إسرائيل ولبنان ممكن، داعيًا لبنان إلى بدء مفاوضات مباشرة.

 

وأعرب عن اعتقاده بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع سوريا يحترم سيادتها ويحمي أمن إسرائيل وأمن الأقليات في المنطقة.

 

وشدّد على أنّالانتصار علىحماسسيجعل السلام ممكنًا مع دول العالمين العربيّ والإسلاميّ”.

 

ورحب بتحرك لبنان لبحث حصر سلاححزب الله”.

